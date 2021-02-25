Antalya'da kaza yapan anne polisi öyle bir şeyle tehdit etti ki şok olacaksınız

Çift bu esnada olayı görüntülemek isteyen gazetecilere de fiziki saldırıda bulundu. Sevilay D. elindeki battaniye ve yumruklarıyla vurmaya çalışırken, eşi Ezgin D. ise önce su şişesi fırlattı, ardından da yerden bir taş alıp atmak istedi. Ancak bu sırada araya polis ve jandarma ekipleri girdi. Çift, gazetecilere hakarette ve tehditlerde bulundu.