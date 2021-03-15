Antalya'da kaza geçiren babasıyla konuşup kayıplara karıştı! Son sözü bakın ne oldu

Sözlerinin devamında Anne Özkan " Arkadaşının bir tanesi deniz polisi ile iletişime geçmiş. Şelale’nin altına bakmışlar. Üst tarafı da polisler takip ediyormuş en son aldığım bilgi o. Bir de ona benzeyen birini gördüm diye kızın birisi telefon açmış arkadaşlarına. Sampi Parkının orada Cumartesi gördüğünü söylemiş. Saat 4-5 civarlarıymış. İlgisini çekende oğlum o gün şortla evden çıkmış, hava serin olunca dikkat çekmiş. Benim içimi ferahlatan da o oldu. Eğer o gün görüldüyse falezlerden düşmemiştir. . Savcılığa geldim arama izni çıkarılması için. Akşam Manisa’dan döndüm” diye konuştu.