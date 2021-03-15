Antalya'da kaza geçiren babasıyla konuşup kayıplara karıştı! Son sözü bakın ne oldu
ANTALYA'da 33 yaşındaki üniversite öğrencisi Ramazan Özkan, kaza geçiren babasıyla konuştuktan sonra kayıplara karıştı.
Antalya’da yaşayan 33 yaşındaki üniversite öğrencisi Ramazan Özkan’dan ailesi ve arkadaşları 4 gündür haber alamıyor. Ramazan Özkan, iddiaya göre son olarak falezlerde görüldü. Kayıp Özkan’ı bulmak için ailesinin yanı sıra şehir dışından da arkadaşları geldi. Oğlunun hayatından endişe eden anne Sabihan Özkan, Ramazan Özkan’la son telefon görüşmesini anlatırken gözleri doldu.
Kayıp Ramazan Özkan’ın annesi Sabihan Özkan, “Biz Didim’deydik. Eşim ufak bir kaza geçirdi, Manisa’ya sevk ettiler. En son Ramazan ile Perşembe akşam saat 20.00 civarında görüştük. Babasıyla da görüştü. Morali, sesi iyiydi. Babasına iyi dilekler diledi. ‘Babacığım, kendine dikkat et seni seviyorum’ dedi. O süreçten sonrada ben Ramazan’ı bir daha aramadım. Ertesi gün de babası ameliyat olacaktı. Ben Ramazan’ı aradım öğleden sonra telefonu kapalıydı. O gecede mi telefonu kapalıydı bilmiyorum. Akşam 20.00’den sonra iletişimimiz olmadı. Ulaşamadıktan sonra sık sık aramaya devam ettim” dedi.
Oğlunun rahatsızlanan babasının durumunu sormadan duramayacağını söyleyen anne Özkan, “Ramazan, babasının durumunu sormadan duramazdı. Onun durumundan bilgi almadan bizi habersiz bırakmaz. O gece ulaşamadım. Gece 3-4 sürekli aradım. Ertesi günde aramaya devam ettim. Telefonu hep kapalıydı. 2 gün önce ablası Didim’den aranması için başvuru yaptı. Oradan bizi Antalya’ya yönlendirdiler. Arkadaşları sosyal medya üzerinden çalışma başlattı bulunması için." ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında Anne Özkan " Arkadaşının bir tanesi deniz polisi ile iletişime geçmiş. Şelale’nin altına bakmışlar. Üst tarafı da polisler takip ediyormuş en son aldığım bilgi o. Bir de ona benzeyen birini gördüm diye kızın birisi telefon açmış arkadaşlarına. Sampi Parkının orada Cumartesi gördüğünü söylemiş. Saat 4-5 civarlarıymış. İlgisini çekende oğlum o gün şortla evden çıkmış, hava serin olunca dikkat çekmiş. Benim içimi ferahlatan da o oldu. Eğer o gün görüldüyse falezlerden düşmemiştir. . Savcılığa geldim arama izni çıkarılması için. Akşam Manisa’dan döndüm” diye konuştu.