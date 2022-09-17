Antalya'da kayıp Muhammet'le ilgili şok ihbar! Baba içeri girdi anne dışarıda kahroldu
ANTALYA'da 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç'ten 25 gündür haber alınamıyor. Son olarak arkadaşlarının söylediği yere bakıldı. Arama çalışmaları sırasında evladından haber bekleyen anne gözyaşlarına boğuldu.
Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mehmet - Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç, sonra olarak 24 Ağustos’ta evden ayrıldı.
Arkadaşlarından babaya şok ihbar
Çocuklarından haber alamayan aile, 29 Ağustos’ta kayıp başvurusunda bulundu. Son olarak kayıp gencin arkadaşları, baba Mehmet Güç’e ulaşarak oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu söyledi.
Bunun üzerine aile, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki belirtilen adrese geldi.
Baba kanalizasyona kendisi girip evladını aradı
Baba Mehmet Güç, çizmelerini giyip kanalizasyonda yaklaşık yarım saat arama yaptı. Bir sonuca ulaşılamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte bölgeye Polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi.