Antalya'da kayıp Muhammet'le ilgili şok ihbar! Baba içeri girdi anne dışarıda kahroldu

Arkadaşlarından babaya şok ihbar

Çocuklarından haber alamayan aile, 29 Ağustos’ta kayıp başvurusunda bulundu. Son olarak kayıp gencin arkadaşları, baba Mehmet Güç’e ulaşarak oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu söyledi.