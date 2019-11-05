Antalya'da kayıp kanser hastasının cesedi uçurumda bulundu

Ses kaydında, "Olur da eğer kendime zarar verecek olursam, herkes beni affetsin. Benim çevremle sorunum yok. Ailemi de kendimi de mahvettim. Ne diyeyim başka. İnşallah hızlı bir şekilde toparlanırsınız" diyen Hakan G.'nin ailesi, polise 'kayıp' başvurusunda bulundu.