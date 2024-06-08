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Antalya'da kayıp doktor aranıyordu! Korkunç halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Antalya'da kayıp doktor aranıyordu! Korkunç halde bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gündür kayıp olan doktor Deniz Toman’ın cesedi ormanlık alanda bulundu.

Antalya'da kayıp doktor aranıyordu! Korkunç halde bulundu

Jandarma Komando Arama Kurtarma ekiplerinin Aşağıoba Mahallesi’ndeki ormanlık alanda kadavra ve iz takip köpekleriyle yaptığı aramada doktor Deniz Toman’ın (32) cansız bedenine ulaşıldı.

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Antalya'da kayıp doktor aranıyordu! Korkunç halde bulundu

Toman’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Antalya'da kayıp doktor aranıyordu! Korkunç halde bulundu

Aşağıoba Mahallesi'ndeki yakınlarını 4 Haziran'da ziyaret eden Toman'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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Antalya'da kayıp doktor aranıyordu! Korkunç halde bulundu
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