BIST 8.043
DOLAR 28,92
EURO 31,46
ALTIN 1.925,66

Antalya'da kayıp Damla'dan acı haber! Kızlarını kolundaki dövmeden tanıyan anne baba morg önünde kahroldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Antalya'da kayıp Damla'dan acı haber! Kızlarını kolundaki dövmeden tanıyan anne baba morg önünde kahroldu

ANTALYA'da 4 gündür kayıp olarak aranan Damla Durgun'un cansız bedeni, şehir merkezinden 50 kilometre uzaklıkta kıyıya vurmuş olarak bulundu. Ailesi tarafından kolundaki dövmeden teşhis edilen genç kızın cenazesi, anne ve babası tarafından gözyaşları içerisinde teslim alındı.

Antalya'da kayıp Damla'dan acı haber! Kızlarını kolundaki dövmeden tanıyan anne baba morg önünde kahroldu

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan Damla Durgun (17), 30 Kasım günü akşam saat 19.00 sıralarında evden çıkarak bir daha dönmedi. 

18
Antalya'da kayıp Damla'dan acı haber! Kızlarını kolundaki dövmeden tanıyan anne baba morg önünde kahroldu

 Kızlarını aramaya çıkan aile polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

28
Antalya'da kayıp Damla'dan acı haber! Kızlarını kolundaki dövmeden tanıyan anne baba morg önünde kahroldu

İhbarın ardından Damla Durgun, ekipler tarafından aransa da bir sonuç alınamadı.

38
Antalya'da kayıp Damla'dan acı haber! Kızlarını kolundaki dövmeden tanıyan anne baba morg önünde kahroldu

Dün sabah saatlerinde Kemer ilçesi Tekirova’da kıyıda bir ceset olduğunu gören balıkçılar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye hareket eden ekipler, kadın cesedi ile karşılaştı.

48