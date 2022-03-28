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Antalya'da kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı! Polise ecel terleri döktürdü: Macerayı sevdiği için...

Antalya'da kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı! Polise ecel terleri döktürdü: Macerayı sevdiği için...

ANTALYA’da yardımcı olduğu kasabın kuzularını neredeyse yarı fiyatına satan genç evini üzerine kilitleyip pompalı tüfekle pencerede eylem yaptı.

Antalya'da kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı! Polise ecel terleri döktürdü: Macerayı sevdiği için...

Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde saat 18.00’da yaşandı. 

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Antalya'da kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı! Polise ecel terleri döktürdü: Macerayı sevdiği için...

Edinilen bilgiye göre, Erdal Gerni’ye ait kasap işletmesine yardımcı olan Faruk K. (35), iki kuzuyu neredeyse yarı fiyatına bir müşteriye sattı. 

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Antalya'da kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı! Polise ecel terleri döktürdü: Macerayı sevdiği için...

Faruk K., patronuyla konuşup kuzuların yarı fiyatına satıldığını öğrenince duruma sinirlenip kendini eve kilitledi ve evin pencere camını kırdı. 

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Antalya'da kasaptaki kuzuları yarı fiyatına sattı! Polise ecel terleri döktürdü: Macerayı sevdiği için...

Eline pompalı tüfek alıp pencereye çıkan Faruk K.’yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

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