Antalya'da karpuz tarlasına geçmek isteyen genç aracın çarpmasıyla öldü

Khaled Alabdullah’ın küçük kardeşi ise diğer Suriyeliler ve jandarmalar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Suriyelilerin Karacalar Mahallesinde karpuz toplamak için geldikleri, getiren aracın yolun diğer tarafında bırakması nedeniyle D-400 Karayolundan karşıya geçmekte oldukları bildirildi.