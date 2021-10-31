Antalya'da karısı 'git stres at gel' deyince olanlar oldu! Doktorun son hali şaşırttı
ANTALYA’da Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ferit Yılmaz'ın hayatı eşinin 'git stres al gel' sözlüyle değişti.
Serik Devlet Hastanesi'nde çalışan ve 15 yıldır hekimlik yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ferit Yılmaz (41), yoğun iş stresi nedeniyle vücut geliştirme sporuna başladı. Yılmaz, eşinin de desteğiyle 2013 yılında başladığı spora son 5 yıldır ağırlık vermeye başladı.
Haftanın 6 günü antrenman yapmaya başlayan Yılmaz, beslenmesine de özen gösterince kısa sürede vücudundaki gelişmeyi fark etti.
Arkadaşlarının teşvikiyle 2019 yılında katıldığı Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonası’nda üçüncülük elde eden Yılmaz, 2021 yılında Kemer’de düzenlenen şampiyonada da birinciliği kıl payı kaçırarak Türkiye ikincisi oldu.
Milli takıma da seçilen başarılı doktor, kasım ayında İspanya’da düzenlenecek Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.