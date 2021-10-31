Antalya'da karısı 'git stres at gel' deyince olanlar oldu! Doktorun son hali şaşırttı

Arkadaşlarının teşvikiyle 2019 yılında katıldığı Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonası’nda üçüncülük elde eden Yılmaz, 2021 yılında Kemer’de düzenlenen şampiyonada da birinciliği kıl payı kaçırarak Türkiye ikincisi oldu.