Antalya'da kardeşini bilerek öldürdü! Cinayet itirafı babayı bitirdi

Sinan Y. cinayete ilişkin şunları söyledi:

-“Kardeşimi öldürmem için herhangi bir sebep yoktu. Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşim Taha’yı öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum”.



