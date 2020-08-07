Antalya'da kardeşini bilerek öldürdü! Cinayet itirafı babayı bitirdi
8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
ANTALYA Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek 8 yaşındaki kardeşi Seyit Taha Y.’yi, Kasaplar Mahallesi Türkbeleni mevkiindeki ormanlık alana götürdü. Küçük kardeşini burada bıçaklayan ağabey onu öldürdü. 18 yaşındaki katil ağabey Sinan Y. polisteki ifadesinde cinayeti 'bilerek öldürdüm' diyerek itiraf etti.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Sinan Y., Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Verdiği ifade sırasında hakimle de tartıştığı iddia edilen Sinan Y. kardeşini öldürmek için 15 gün boyunca plan yaptığını anlattı.
Sinan Y. cinayete ilişkin şunları söyledi:
-“Kardeşimi öldürmem için herhangi bir sebep yoktu. Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşim Taha’yı öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum”.
Sinan Y., ‘yakın akrabayı kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı. Sinan Y.'nin mahkemeye çıkarıldığı sırada Manavgat Adliyesi girişinde bekleyen akrabaları, şahsın psikolojik sorunları olduğunu, kendisini psikoloğa götürmek isteyen ailesine ‘ben deli miyim, siz delisiniz’ şeklinde söylemlerde bulunduğunu, son 6 aydır perdeleri tamamen kapalı olan odasından sadece yemek yemek ve tuvalete gitmek için çıktığını, tuvalete girip ışığı kapatarak bir saat kadar kendi kendine konuştuğunu söyledi.