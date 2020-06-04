Antalya'da karantina uzatıldı, mahalleli polisi taşladı

İKNA OLMAYAN VATANDAŞLAR, POLİSE SALDIRDI

Zaman zaman olay çıkartan grubu polis, ikna etmeye çalışsa da gerginlik yaşandı. Gruptan bazı vatandaşlar ise karantinanın kaldırılmasını isteyerek polise taş attı. Bazıları da polisin kurduğu demir bariyerleri aşmaya çalıştı.