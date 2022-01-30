Antalya'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan aile kurtarıldı
ANTALYA'nın Akseki ilçesi Süleymaniye Mahallesi Herse yaylasında hayvancılıkla uğraşan ve karın yollarını kapatmasıyla yaylada mahsur kalan Girgin ailesi Akseki Belediyesi ekipleri tarafından kurtardı.
Geçtiğimiz günlerde Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken kar yağışı Akseki'de de yayla yollarını ulaşıma kapattı.
Süleymaniye Mahallesi Herse yaylasında hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Coşkun Girgin, anne Sahvet Girgin ve oğulları Emre Girgin, yolların kapanmasıyla mahsur kaldı.
60 yaşındaki Coşkun Girgin'in rahatsız olması nedeniyle oğlu Emre Girgin, Süleymaniye Mahallesi Muhtarı Hasan Özcan'ı arayarak yardım istedi.
Mahalle Muhtarı Hasan Özcan'ın ulaştığı belediye ekipleri Akseki'ye 60 kilometre uzaklıktaki ve ana yoldan 5 kilometre mesafedeki Herse yaylasının yolunu 3 saatlik çalışma sonucu kardan temizleyerek Girgin ailesine ulaştı.