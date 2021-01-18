Antalya'da kanserden yüzünü kaybetti! Yapay kemik ve omzundan doku alınıp yüz yapıldı
ANTALYA'da Selçuk Yılmaz (52), apse sonrası kansere yakalandığını öğrendi. Kanserli doku, Yılmaz'ın yüzündeki 3 kemiği eritti, beyin zarına kadar ulaştı. Gittiği hastanelerde kimsenin risk almak istemeyip geri çevirdiği Yılmaz, üç boyutlu yüz kemikleri ve omzundan alınan doku sayesinde sağlığına kavuştu.
Antalya'da yaşayan Selçuk Yılmaz'ın hayatı, diş ağrısı ile başlayan rahatsızlığın ortaya çıkışıyla kabusa döndü. Yılmaz, 1,5 yıl ağrılı ve sancılı bir süreç geçirdi.
Yüzündeki tümörün büyümesiyle üç kemiği eriyen Yılmaz'ın çok riskli bulunan operasyonu, gittiği birçok sağlık kuruluşu tarafından uygun görülmeyerek reddedildi.
10 saatlik operasyona girdi: Ankara Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğine başvuran Selçuk Yılmaz, Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Op. Dr. Hasan Murat Ergani ve Op. Dr. Burak Yaşar'ın literatüre girmeye aday toplam 10 saati bulan bir dizi operasyonu sayesinde yeni bir yüze kavuştu.
Geçirdiği zorlu operasyon sonrasında sağlık sorunlarını geride bırakan Yılmaz, gazetecilere yaşadığı kabusu anlattı. Ticaretle uğraşan Yılmaz, hastalığı tespit edildikten sonra pek çok hastaneye gittiğini, zorlu bir süreç geçirdiğini söyledi.