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Antalya'da kamyonette sıkışan gaz bomba gibi patladı! Ortalık savaş alanına döndü

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Antalya'da kamyonette sıkışan gaz bomba gibi patladı! Ortalık savaş alanına döndü

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde park halindeki muz yüklü kapalı kasa kamyonette klimadaki gaz sıkışması patlama yaşandı. Olayda çevre bina ve iş yerleri ile bazı araçlarda hasar oluştu.

Antalya'da kamyonette sıkışan gaz bomba gibi patladı! Ortalık savaş alanına döndü

Olay, saat 21.00 sıralarında Korkuteli ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi.

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Antalya'da kamyonette sıkışan gaz bomba gibi patladı! Ortalık savaş alanına döndü

Edinilen bilgiye göre, park halindeki muz yüklü kapalı kasa kamyonette klimadaki gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı.

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Antalya'da kamyonette sıkışan gaz bomba gibi patladı! Ortalık savaş alanına döndü

Patlamanın şiddetiyle kamyonetin yanı sıra çevredeki bazı binaların camları kırıldı, konteynere yakın park halindeki araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

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Antalya'da kamyonette sıkışan gaz bomba gibi patladı! Ortalık savaş alanına döndü

 Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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