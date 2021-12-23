Antalya'da kamyonetin altında kalan kadın öldü! Sürücü ve eşi gözyaşlarına boğuldu

Eser'in ölümüyle fenalık geçiren sürücü Volkan Gökçen, "Ben ne yaptım, hayatım bitti. Ben nasıl yaptım bunu" diye gözyaşı döktü. Polisler tarafından sakinleştirilen Gökçen, ekip aracına alınıp polis merkezine götürüldü.