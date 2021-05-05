Antalya'da kadın polise 'Beğendim, bana göndersene' diyen olaylı turist yine gözaltında

Maske takmayıp hakaretler etti

Dün akşam saatlerinde ise polis ekipleri, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı girişinde spor yapan Solovjovs'u maske takması konusunda uyardı. Ancak Solovjovs maske takmadı, kimlik ve pasaport ibrazında da bulunmadı, bağırıp hakaretler etmeye başladı.