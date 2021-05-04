Antalya'da kadın polise ahlaksız teklif! O İngiliz turist karakolda çark etti

Yaklaşık 500 metre yürüyüp, cep telefonu ile yaşananları görüntüleyen turisti, polisler de telefonları ile görüntüledi. Dmitrijs Solovjovs, haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek, polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü.