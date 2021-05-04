Antalya'da kadın polise ahlaksız teklif! O İngiliz turist karakolda çark etti
ANTALYA'da maske için uyaran polisin yanındaki kadın polisi gösterip, "Beğendim, bana göndersene" diyen İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34), savcılıkta çark etti. Sözlerinin yanlış tercüme edildiğini öne sürdü, köpek iddiasından vazgeçti.
ANTALYA'da, maske takması konusunda uyaran polisin yanındaki kadın polisi gösterip, "Beğendim, bana göndersene" diyen Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34), savcılıktaki ifadesinde çark etti. Olay, dün sabah saatlerinde, Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde meydana geldi. Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'i uygulama sırasında durduran yaya devriye polisleri, maske takmasını istedi.
Polisin isteğini geri çeviren Dmitrijs Solovjovs, polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, “Beğendim, bana göndersene" dedi. Bunun üzerine biber gazını çıkaran polis, turistten pasaportunu göstermesini istedi. Pasaportunu göstermeyen Solovjovs, cep telefonunu çıkararak, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.
Yaklaşık 500 metre yürüyüp, cep telefonu ile yaşananları görüntüleyen turisti, polisler de telefonları ile görüntüledi. Dmitrijs Solovjovs, haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek, polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü.
Ekip aracına binmeden önce kendisine uzatılan maskeyi de takmayan Solovjovs, araç içinde polisin ısrarı üzerine maskeyi taktı ancak çenesinin altında tuttu. Solovjovs, ardından polis merkezine götürüldü. Dmitrijs Solovjovs hakkında, 'polise mukavemet', 'hakaret', 'cinsel taciz' ve 'maske takmamak'tan işlem yapıldı.