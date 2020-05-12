Antalya'da kadın kılığına girip eşinin Anneler Günü'nü kutladı

"Bu fotoya gülen olur ama.."

Vezir Poyrazoğlu, sürprizini sosyal medya hesabından, "Bu fotoya gülen olur ama bilmezler ki ne anlam taşıdığını. Bugün Anneler Günü'ymüş. Biz de birbirimizin annesi olarak Anneler Günü'nü kutladık. Ölmüş ve hayatta olan tüm annelerin günü kutlu olsun. Bir evlat annenin kıymetini bir anne de evladının kıymetini iyi bilsin" sözleriyle paylaştı. Poyrazoğlu'nun paylaşımı kısa sürede yoğun beğeni ve paylaşım aldı.