Antalya'da kaçarak evlenen çifte 58 yıl sonra düğün

Yıllar içinde anne ve babalarının düğün yapmadığını öğrenen çocukları ile 7 torunu, çift için gelenek ve göreneklere göre düğün yaptı. Davul ve zurna eşliğinde yapılan düğünde, mahallenin imamı gelinlik ve damatlık giyen çiftin nikâhını tazeledi.