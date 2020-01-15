Antalya'da kaçarak evlenen çifte 58 yıl sonra düğün
ANTALYA'da kaçarak evlenen, parasızlık nedeniyle düğün yapamayan Hasibe Eğriboyun (76) ve Yusuf Eğriboyun (83) çiftine, 4 çocuğu ve 7 torunu düğün yaptı. Yusuf Eğriboyun, 58 yıl sonra bir cuma günü cuma namazından erken çıkıp, caminin kapısını cemaatin üzerine kilitleyerek eşini kaçırdığını söyledi.
Antalya'nın Kaş ilçesi Dere Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Eğriboyun, 1962 yılında 25 yaşındayken Hacılar Mahallesi'nde yaşayan, o dönem 18 yaşındaki Hasibe Eğriboyun'a aşık oldu. Yusuf Eğriboyun, aşkına karşılık veren Hasibe Eğriboyun'u kaçırma planları yaparken, işlediği bir suç nedeniyle tutuklandı.
Cami kapısı kilitledi erkekler içeride kalınca sevdiğini kaçırdı
Cezevinden firar ederek Hasibe Eğriboyun'un yaşadığı köye giden Eğriboyun, gittiği cuma namazından cemaatten önce çıktı, caminin kapısını üzerlerine kilitledi. Köydeki bütün erkeklerin camide olmasını fırsat bilen Yusuf Eğriboyun, Hasibe Eğriboyun ile başka bir köye kaçtı. Nikah yapmadan yine cezaevine dönen Eğriboyun, evlenmek için dilekçe verdi.
Evlilikten 4 çocukları dünyaya geldi
O dönemki cezaevi yönetimi, Eğriboyun'un kaçacağını düşünerek çıkışına izin vermedi. Yönetim, nikahın cezaevinde yapılmasına onay verdi. Çift, bunun üzerine cezaevinde nikah kıydı. Yusuf Eğriboyun, cezası bittikten sonra eşiyle Antalya kent merkezine yerleşti. 58 yıldır mutlu bir hayat sürdüren çiftin, bu evlilikten 4 çocukları dünyaya geldi.
Yıllar içinde anne ve babalarının düğün yapmadığını öğrenen çocukları ile 7 torunu, çift için gelenek ve göreneklere göre düğün yaptı. Davul ve zurna eşliğinde yapılan düğünde, mahallenin imamı gelinlik ve damatlık giyen çiftin nikâhını tazeledi.