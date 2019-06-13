Antalya'da Jennifer Lopez'i izlemek ateş pahası! Bakın neler tahsis edilmiş neler
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'nın Serik ilçesinde 6 Ağustos'ta konser verecek. Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez için neler tahsis edildi neler.
ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek.
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Geçen yıl başlayan ve birbirinden ünlü dünya starlarını ağırlayan Regnum Carya Live in Concert kapsamında Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 2 saat sahnede olması beklenen Lopez'in konseri öncesinde bir ekip otele gelerek, incelemelerde bulundu.
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Ekibin onay vermesiyle otel yönetimiyle ünlü şarkıcı kontrat imzaladı. 7 yıl önce İstanbul'da konser veren Jennifer Lopez, ikinci kez geleceği Türkiye'de konser için Antalya'yı tercih etti.
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Jennifer Lopez konserini ayakta izlemek isteyenler 4 bin TL, locada dinlemek isteyenler ise 20 bin euro (135 bin lira) ödeyecek.
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