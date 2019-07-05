Antalya'da İstismar sanığı öğretmene tahliye kararına tepki!

Hep birlikte mücadele edeceğiz

"Acilen bu davalarla ilgili çözüm bulunsun. Aileleri; müdür ve müdür yardımcıları ikna ederken, 'Biz sizin haklarınızı savunuruz. Gelin, imza verin, bu adam ceza alacak' diyor. Sonra da buraya geliyor, 'Bu adam böyle değildi' diyorsunuz. Böyle öğretmenlik olur mu? Sanık ne güzel elini, kolunu, kalemini sallaya sallaya hesap soruyor. Bu ülkenin avukatları ne demeye var? Bu konulara bir çözüm bulamazlarsa bu vatanın bu insanlarını net bir şekilde yürüyüşe davet ediyorum. Hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.