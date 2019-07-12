Antalya'da intihara kalkışan genç kadının çocuklarıyla ilgili söyledikleri yürek yaktı

"Çocuklarım olmadan yaşamanın ne anlamı var" diyen G.S.'ye kendisine yardımcı olacaklarını belirten polisler, geriye doğru çıkıp elini uzatmasını istedi. Bir süre daha bulunduğu noktadan ayrılmayan G.S., ardından polise elini uzattı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan G.S., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından polis merkezine götürüldü.