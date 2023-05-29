Antalya'da intihar girişimi: Polisler yaklaştı o uzaklaştı! Sağanak yağmur altına zor anlar yaşattı...
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ANTALYA’da köprülü kavşak üzerinde demirlerin arasına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerine sağanak yağmur altına zor anlar yaşattı. Polislerin sırılsıklam ıslandığı olayda şahsın polislerin her yaklaşmasında uzaklaştığı görüldü.
Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan köprülü kavşak üzerinde meydana geldi.
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Alınan bilgiye göre; köprülü kavşakta demirlerin arasında bir kişiyi görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
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İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı önlem aldı.
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