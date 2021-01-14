Antalya'da inanılmaz görüntüler! 'Şehirdeki çoban' Menşure Teyze lüks semtte çobanlık yapıyor

Evlenip, çocukları da olsa sevdiği yaşamdan kopamayan Menşure Albayram, lüks apartmanların arasında az da olsa kalan yeşil alanlarda hayvanlarını otlatmaya devam etti. Eşinin, 'Artık uğraşma sat hayvanları' diyerek sitem ettiği Menşure Albayram, kendisi okuyamadığı için çocuklarının en iyi eğitimi alması için çabaladı.