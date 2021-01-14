Antalya'da inanılmaz görüntüler! 'Şehirdeki çoban' Menşure Teyze lüks semtte çobanlık yapıyor
ANTALYA Konyaaltı Sahili'ne 500 metre uzakta doğup büyüdüğü evi yıllar içinde lüks binalar arasında kaldı ama o evini terketmedi. Çocukluğundan bu yana yaptığı çobanlığı sürdüren 60 yaşındaki Menşure Albayram (60), her gün çevredekilerin şaşkın bakışı arasında keçilerini mahallenin nadir kalan yeşil alanlarına otlatmaya götürüyor. Halinden de hiç şikayetçi değil...
Antalya'da oturan Menşure Albayram, Konyaaltı ilçesinde dünyaya geldi. Konyaaltı Sahili'ne yaklaşık 500 metre uzakta bahçe ve kayalıklar arasındaki tek katlı evinde büyüyen Menşure Albayram, ilkokula kadar eğitimini sürdürdü. Bahçeli evinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailesine küçük yaştan itibaren ev işlerinde ve çobanlık yaparak yardım eden Menşure Albayram, aradan geçen yıllarda büyüdüğü evin çevresinin lüks binalarla değişimine tanık oldu.
Lüks semtteki evini ve arazisini eski haliyle koruyor
Turizm kenti Antalya'nın dünyaca üne sahip, yüz binlerce turistin ziyaret ettiği Konyaaltı Sahili yakınındaki evini, arazisini, büyüdüğü toprakları eski günlerdeki yeşil ve ağaçlı haliyle korumaya çalışan Menşure Albayram, iki katlı, yanında ahırı bulunan evinde çocukluğundan itibaren yaptığı çobanlığı da bırakmadı.
Evlenip, çocukları da olsa sevdiği yaşamdan kopamayan Menşure Albayram, lüks apartmanların arasında az da olsa kalan yeşil alanlarda hayvanlarını otlatmaya devam etti. Eşinin, 'Artık uğraşma sat hayvanları' diyerek sitem ettiği Menşure Albayram, kendisi okuyamadığı için çocuklarının en iyi eğitimi alması için çabaladı.
Keçilerin adı; yaren, yaz, şımarık
Keçi sütü ve kurbanlık satarak aile ekonomisine katkı sağlayan Menşure Albayram'ın kızlarından biri üniversite eğitiminin ardından evlendi, diğeri ise eğitimine devam ediyor. Her sabah keçilerini otlatmak için evinden ayrılan Menşure Albayram, lüks binalar, araçların arasında hayvanlarıyla yakınındaki otlak alanlara gidiyor.