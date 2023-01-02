Antalya'da ilginç olay soruyu duyunca çıldırdı! Mahsur kalan adam: Terbiyesizlik yapma
ANTALYA'da bir adamın depoda mahsur kaldığını görenler polise haber verdi. Evsiz olan adam aslında depoya barınmak için girmişti. Kurtarıldıktan sonra gazeteciden gelen soru evsiz adamı sinirlendirdi.
Olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Tonguç Caddesi üzerinde bulunan ve içerisinde atıl malzemelerin bulunduğu depoda meydana geldi.
Cadde üzerinden geçen vatandaşlar depo içinden gelen yardım çığlıklarını duydu.
Vatandaşlar tarafından yapılan kontrolde şahsın içeride kilitli kaldığı görüldü. Olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan “Hırsızlık ihbarı” ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kontrolde kapının bisiklet kilidi ile kilitlendiği belirlendi. Ekipler, şahıstan kilidin anahtarını isteyerek kapıyı açtı.