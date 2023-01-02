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Antalya'da ilginç olay soruyu duyunca çıldırdı! Mahsur kalan adam: Terbiyesizlik yapma

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Antalya'da ilginç olay soruyu duyunca çıldırdı! Mahsur kalan adam: Terbiyesizlik yapma

ANTALYA'da bir adamın depoda mahsur kaldığını görenler polise haber verdi. Evsiz olan adam aslında depoya barınmak için girmişti. Kurtarıldıktan sonra gazeteciden gelen soru evsiz adamı sinirlendirdi.

Antalya'da ilginç olay soruyu duyunca çıldırdı! Mahsur kalan adam: Terbiyesizlik yapma

Olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Tonguç Caddesi üzerinde bulunan ve içerisinde atıl malzemelerin bulunduğu depoda meydana geldi.

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Antalya'da ilginç olay soruyu duyunca çıldırdı! Mahsur kalan adam: Terbiyesizlik yapma

Cadde üzerinden geçen vatandaşlar depo içinden gelen yardım çığlıklarını duydu. 

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Antalya'da ilginç olay soruyu duyunca çıldırdı! Mahsur kalan adam: Terbiyesizlik yapma

Vatandaşlar tarafından yapılan kontrolde şahsın içeride kilitli kaldığı görüldü. Olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan “Hırsızlık ihbarı” ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Antalya'da ilginç olay soruyu duyunca çıldırdı! Mahsur kalan adam: Terbiyesizlik yapma

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kontrolde kapının bisiklet kilidi ile kilitlendiği belirlendi. Ekipler, şahıstan kilidin anahtarını isteyerek kapıyı açtı.

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