Olay, geçen cuma günü öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Avukatlar Bertan Kırankaya, Uğurcan Arslan ile haciz memuru ve bir polis memuru, borçları yüzünden haciz işlemi başlatmak üzere kafeye gitti. İşletme yetkilileri ile haciz işlemlerini tebliğ eden avukatlar arasında tartışma çıktı.