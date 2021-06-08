Antalya'da hostes Cemre gezerken gördü! Bir taneyle başladı 4 dönüm sera kurdu
ANTALYA'da, hostesin merakı ek kazanç kapısı araladı. Şehir şehir gezip ata tohumu toplayan Cemre Ateş (26), bir taneyle başladığı üretimini 4 dönüm seraya çıkarttı.
Kepez ilçesinde yaşayan Cemre Ateş, çocukluğundan bu yana ailesiyle birlikte tarımla uğraştı. Üniversite hayatına başlayan Ateş, 1'i İrlanda'da da olmak üzere 3 üniversitede öğrenim gördü ardından hava yolu şirketinde kabin memuru oldu.
Ailesinden miras tarımdan da uzaklaşmayan Ateş, hobi olarak sporcu besinleri ve konserveler üretmeye başladı.
Giresun'da görüp 1 tane aldı: Cemre Ateş, üretimlerin ardından gelen merak ile şehir şehir gezerek, ata tohumu toplamaya başladı. Tohum aramak için 2017 yılında gittiği Giresun'da gezdiği sırada bahçede mini şeker domatesi gören Ateş, 1 tane aldı.
Antalya'da ilk: Memleketine dönen Ateş, domatesin çekirdeklerinden tohum üretmeye başladı. Ürettiği tohumları da çoğaltmaya başlayan Ateş, şimdilerde kurduğu 4 dönüm serada Antalya'nın ilk mini şeker domatesini üretmeye başladı.