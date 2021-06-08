Antalya'da hostes Cemre gezerken gördü! Bir taneyle başladı 4 dönüm sera kurdu

Kepez ilçesinde yaşayan Cemre Ateş, çocukluğundan bu yana ailesiyle birlikte tarımla uğraştı. Üniversite hayatına başlayan Ateş, 1'i İrlanda'da da olmak üzere 3 üniversitede öğrenim gördü ardından hava yolu şirketinde kabin memuru oldu.