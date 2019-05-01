Antalya'da hortumda kaybolan Buse için acı davet

Gıyabi cenaze namazını daha önce düşündüklerini ama arama çalışmalarına hep bir ümitle baktıklarını ve sürenin geciktiğini belirten Acar, "Zaten bu süre çok uzadı, daha önce yapmamız gerekiyordu ama bir ümitle baktık her şeye. Bulamadık. Halen daha aramalarımız devam ediyor gerek jandarma gerek sahil güvenlik tarafından. İnşallah kızım bulunur" ifadelerini kaydetti.