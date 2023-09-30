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Antalya'da her gece su dolu kovalarla nöbet bekleyen mahalleli isyan etti!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Antalya'da her gece su dolu kovalarla nöbet bekleyen mahalleli isyan etti!

Antalya Kaleiçi'nde evlerde her pazar çıkan yangın mahalleliyi isyan ettirdi. Geceleri su dolu kovalarla nöbet bekleyen vatandaşların gözüne rahat uyku girmiyor.

Antalya'da her gece su dolu kovalarla nöbet bekleyen mahalleli isyan etti!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi Haşimişcan Mahallesi'nde kullanılmayan ahşap tarihi evlerde son 2 yıldır özellikle pazar günleri yangın çıkıyor. Sebebi henüz bilinmese de, mahalleli yangınları madde bağımlıları ya da evsiz kişilerin çıkardığı yönünde görüş bildiriyor.

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Antalya'da her gece su dolu kovalarla nöbet bekleyen mahalleli isyan etti!

Son olarak 13 gün önce yine pazar günü 2 katlı metruk evden çıkan yangında, alevler yan binalara sıçrayıp 2 kullanılmayan tarihi bina, 1 müstakil evi küle döndürmüş, 7 katlı bir apartmanın dış cephesine de zarar vermişti.

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Antalya'da her gece su dolu kovalarla nöbet bekleyen mahalleli isyan etti!

Kovalarla nöbet tutuyorlar

Çıkan yangınlardan sonra mahalle sakinleri tedirginlik yaşamaya başladı. Sokakların dar oluşundan dolayı itfaiyenin herhangi bir gecikme ihtimaline karşı kişisel tedbir almaya başlayan mahalle sakinleri, suyla doldurdukları kovaları yanlarında hazır bulunduruyor.

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Antalya'da her gece su dolu kovalarla nöbet bekleyen mahalleli isyan etti!

Metruk binaların madde bağımlıları ile evsiz kişi ya da kişilerce yakıldığını iddia eden mahalleliler, sit alanı içerisinde yer aldığı belirtilen tarihi binalar için çözüm talebinde bulundu.

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