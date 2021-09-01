Antalya'da hemşire Safiye Nur Gürbüz'ü sevgilisi 2. kattan attı! İfadeyi görünce yıkıldı

Avukat Mine Tanrıverdi iddianameye şöyle isyan etti: "Biz 'kasten yaralamadan' dava açılması için itirazda bulunduk. Taleplerimiz değerlendirilmedi. Sadece şüphelinin beyanları dikkate alınarak 'kasten yaralamadan' dava açıldı. Müvekkilimiz birde müşteki sanık durumuna düştü."