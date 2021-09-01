Antalya'da hemşire Safiye Nur Gürbüz'ü sevgilisi 2. kattan attı! İfadeyi görünce yıkıldı
ANTALYA'da 22 Mayıs tarihinde hemşire Safiye Nur Gürbüz'ü, 2'ikinci kattan atarak ağır yaralanmasına neden olan erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbudak hakkında "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı. Gürbüz, o ifadeleri görünce yıkıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 22 Mayıs'ta Safiye Nur Gürbüz'e şiddette bulunduktan sonra 2'nci kattan atarak beli, sol eli ve sol bacağının kırılmasına neden olan Aytaç Süleyman Daşbudak, hakkında asliye ceza mahkemesinden "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı.
Yaşanan korkunç olayın ardından hazırlanan iddianamede, Aytaç Süleyman Daşbudak'ın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması istendi. 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede duruşla 3 Eylül tarihinde başlayacak.
Önce Çocuk ve Kadınlar Derneği avukatlarından Mine Tanrıverdi, sanık hakkında "kasten yaralama" suçundan iddianame hazırlandığına dikkat çekti.
Avukat Mine Tanrıverdi iddianameye şöyle isyan etti: "Biz 'kasten yaralamadan' dava açılması için itirazda bulunduk. Taleplerimiz değerlendirilmedi. Sadece şüphelinin beyanları dikkate alınarak 'kasten yaralamadan' dava açıldı. Müvekkilimiz birde müşteki sanık durumuna düştü."