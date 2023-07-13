Antalya'da hayvanat bahçesi sakinlerine buzlu meyve servisi yapılıyor!
Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Antalya'daki doğal yaşam parkında bulunan hayvanlar kafeslerindeki havuza giriyor, su fıskiyeleri ve buzlu meyve kokteyli ile ferahlıyor
Sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Antalya'daki doğal yaşam parkında kalan hayvanlar, havuz ve su fıskiyelerinin yanı sıra yaz diyetlerine uygun, kalorisi düşük meyvelerden oluşan buzlu meyve kokteyli ile serinletiliyor.
Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Antalya'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkarak 40 dereceye ulaştı. Sıcak hava Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki 125 türden 1400'e yakın hayvanı da olumsuz etkiliyor.
Hayvanları sıcaklardan korumak için büyük çaba sarf eden görevliler, özel önlemler alıyor. Görevliler, her hayvanın yaz diyetine uygun kalorisi düşük buzlu ve soğuk meyve kokteylleri hazırlıyor.
Buz kalıplarındaki meyve kokteylleri, hayvanat bahçesi sakinleri için lezzetli ve serinletici bir alternatif oluşturuyor.