Antalya'da havlamasına kızdığı Duman'ı tüfekle vuran çocuğa para cezası

Olay, 13 Temmuz'da, Manavgat'a bağlı Doğançam Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen A.A.Ç., komşuları Emine Yiğit'in 'Duman' adlı köpeğinin havlamasına sinirlendi. Bahçedeki köpeğe ve Yiğit'e tepki gösteren A.A.Ç., eve giderek, ailesine ait av tüfeğini aldıktan sonra döndü. A.A.Ç., bahçe kapısından 'Duman'a birkaç el ateş etti. Çeşitli yerlerine saçma isabet eden köpek, öldü.