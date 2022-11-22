Antalya'da hareketli dakikalar: Turistin çantası ekipleri alarma geçirdi!
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ANTALYA’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde manzara izlemek için banka oturan bir Rus turistin bank altında unuttuğu çanta polisleri alarma geçirdi. Şahıs bir süre sonra olay yerine gelerek çantasını teslim alırken, tatilcilerin ve vatandaşların şaşkınlığı yüzüne yansıdı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı sahilinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, şehre bir süre önce tatile gelen Rusya vatandaşı Mıkhaıl Rozhin (35) sahilde gezdiği sırada deniz manzarasını izlemek için bir bank üzerinde oturmaya başladı.
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Bir süre sonra banktan kalkarak ayrılan adam çantasını olay yerinde unuttu.
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Bank altında şüpheli bir çanta gören tatilciler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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