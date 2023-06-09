Antalya'da hareketli dakikalar! "Eşim beni boşamıyor" dedi intihar etmeye kalkıştı: Sözleri hem ağlattı hem güldürdü!

"Üzerine de 10 bin TL para vereceğim"

Şahsın, “Eşim benden boşansın, ona tüm borçlarımı ödeyerek üzerine de 10 bin TL para vereceğim. Dedem mezardan çıksa aşağı inmem. Eşim kağıda imza atsın. Eşim beni çok seviyor boşamıyor. Aşık seviyor, ne istedi ise verdim ama boşanmıyor. Motosikletimi de vereceğim benimle boşansın” demesi güldürdü.