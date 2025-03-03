Antalya'da halk otobüsü dehşet saçtı! Araçlara çarptı, kafeye daldı! Yaralılar var
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, önce park halindeki araçlara ardından da kafeye giren halk otobüsünün sürücüsü ve 4 yolcu yaralandı.
Emre K.'nin (32) kullandığı Büyükşehir Belediyesinin 07 AU 0253 plakalı halk otobüsü, Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde, yol kenarında park halindeki 6 araca çarptıktan sonra bir kafenin camlarını kırarak içeri girdi.
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Kazada, araçta sıkışan otobüs şoförü ile otobüste yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Emre K. ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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