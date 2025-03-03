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Antalya'da halk otobüsü dehşet saçtı! Araçlara çarptı, kafeye daldı! Yaralılar var

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Antalya'da halk otobüsü dehşet saçtı! Araçlara çarptı, kafeye daldı! Yaralılar var

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, önce park halindeki araçlara ardından da kafeye giren halk otobüsünün sürücüsü ve 4 yolcu yaralandı.

Antalya'da halk otobüsü dehşet saçtı! Araçlara çarptı, kafeye daldı! Yaralılar var

Emre K.'nin (32) kullandığı Büyükşehir Belediyesinin 07 AU 0253 plakalı halk otobüsü, Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde, yol kenarında park halindeki 6 araca çarptıktan sonra bir kafenin camlarını kırarak içeri girdi.

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Antalya'da halk otobüsü dehşet saçtı! Araçlara çarptı, kafeye daldı! Yaralılar var

Kazada, araçta sıkışan otobüs şoförü ile otobüste yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

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Antalya'da halk otobüsü dehşet saçtı! Araçlara çarptı, kafeye daldı! Yaralılar var

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Antalya'da halk otobüsü dehşet saçtı! Araçlara çarptı, kafeye daldı! Yaralılar var

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Emre K. ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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