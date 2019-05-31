Antalya’da hafriyat çukurunda şüpheli ölüm
Demirören Haber Ajansı
ANTALYA’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, hafriyat alanındaki çukurda ölü olarak bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemede kimlik bilgisine ulaşılamadı. Şahsın yaklaşık 2 gün önce uyuşturucu maddeden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
ANTALYA'da boş arazide, madde bağımlısı olduğu değerlendirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.
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Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1123 Sokakta yer alan hafriyat alanındaki çukurda hareketsiz bir erkeğin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri tarafından incelenen kişinin, 2 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.
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