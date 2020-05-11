Antalya'da güneşlenirken yakalanan çift ceza yazan polislere hak verdi
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen sahilde güneşlenen Türk çift ve Rus turiste polis tarafından 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Cezai işlem uygulanan vatandaş, polis ekiplerine, "Yaz abi yaz, hak ettik" diye seslendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında denize girmek ve sahilde güneşlenmek yasaklandı.
19
Polis ve zabıta ekipleri, Antalya'nın Alanya ilçesinde plajlarda denetim yaptı.
29
Damlataş Plajı'nda kayalıkların etrafında yüzen iki genç, Alanya Belediyesi zabıta ekiplerinin ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus polis ekiplerinin sahile geldiğini fark edince hızla kayalıkların üstüne doğru kaçtı.
39
Gözden kaybolan gençler için zabıta ekipleri araştırma başlattı.
49