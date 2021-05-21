Antalya'da gözyaşlarına boğuldu! Pencere korkuluklarına astılar: Gözdağı gibi geldi

Kediyi o halde görünce gözyaşlarına boğuldu

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Tuğba Yurtdaş ise polise şüphelendiği kişiler olduğunu bildirerek şikayetçi olduğunu söyledi. Kedisini o halde görerek sık sık gözyaşı döken kadını komşuları teselli etti.