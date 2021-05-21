Antalya'da gözyaşlarına boğuldu! Pencere korkuluklarına astılar: Gözdağı gibi geldi
ANTALYA'da bir kadının beslediği kedi, pencere korkuluklarına asılmış halde bulundu. Genç kadın, kedisini öyle görünce gözyaşlarını tutamazken vahşetin görüntüsü isyan ettirdi.
Olay, Üçgen Mahallesi 115 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak kedilerini besleyen Tuğba Yurtdaş (36), daha önce site içerisine kedilerin girdiği gerekçesiyle bazı site sakinleriyle sıkıntı yaşadı.
Kanser hastası annesi ve babasıyla birlikte yaşayan Yurtdaş, arkadaşının haber vermesi ile bugün apartmanın zemin katının penceresinin demir korkuluklarında kedisinin asılmış şekilde cansız bedenini buldu.
Kediyi o halde görünce gözyaşlarına boğuldu
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Tuğba Yurtdaş ise polise şüphelendiği kişiler olduğunu bildirerek şikayetçi olduğunu söyledi. Kedisini o halde görerek sık sık gözyaşı döken kadını komşuları teselli etti.
Öte yandan, ölen kedinin yavrusu ise olay yerinden uzaklaşmadığı görüldü. Üzüntülü olduğu görülen kediyi Yurttaş, severek teselli etmeye çalıştı.