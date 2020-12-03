Antalya'da görünce kimse durduramadı! Yakını yaralanan genç sinir krizi geçirdi

Kaza yerindeki iki araca tekmeler atan genci kimse sakinleştiremedi. Üzeri yarı çıplak olan genç adam bir ara yol kenarındaki park halindeki bir aracın üstüne çıkarak zıpladı, ardından bagajını açarak içerisindeki eşyaları dışarıya fırlattı.

O anları izlemek için: Tıklayın