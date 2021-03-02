Antalya'da görenler yalnızca fotoğrafını çekebildi! Eriğin fiyatı çeyrek altından pahalı
ANTALYA'ya yılın ilk hasadı erikler ulaştı. Kentte eriğin fiyatını görenler sadece fotoğraf çekmekle yetindi. 'Yeşil altın', eşi hamile olanlara da tane olarak satılmaya başlandı.
Kışın zincir marketler ile bazı manavlarda bulunabilen yeşil erik, geçen hafta ilk olarak Mersin'de hasat edildi. Antalya'da henüz hasadı gerçekleşmeyen erik için çok sayıda anne adayının aşermesi nedeniyle bazı tüccarlar ile işletmeler küçük paketler halinde eriği satışa sunuyor.
Antalya Toptancı Hali'ndeki komisyoncu ve ihracatçı Fatih Yılmaz, özel aracıyla gittiği Mersin'den 11 koli halinde 15 kilo yeşil erik alarak, Antalya'ya getirdi.
Kilosu 750 liradan satışa sunulan ve 700 liralık çeyrek altını geride bırakan erikler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. İlk hasat yeşil erikleri gören vatandaşlar, cep telefonuyla fotoğraf ve video çekmekle yetindi.
Hamile eşine alacaktı fiyatı duyunca bir düşündü
Eşinin aşermesi halinde çaresiz alacağını anlatan Uğur Oluk, fiyatının çeyrek altını geçtiğini duyunca eriğin videosunu çektiğini söyledi.