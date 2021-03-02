Antalya'da görenler yalnızca fotoğrafını çekebildi! Eriğin fiyatı çeyrek altından pahalı

Kışın zincir marketler ile bazı manavlarda bulunabilen yeşil erik, geçen hafta ilk olarak Mersin'de hasat edildi. Antalya'da henüz hasadı gerçekleşmeyen erik için çok sayıda anne adayının aşermesi nedeniyle bazı tüccarlar ile işletmeler küçük paketler halinde eriği satışa sunuyor.