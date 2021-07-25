Antalya'da görenler telefona sarıldı! Metrelerce kuyruk oluştu: İlk kez böyle bir şey gördüm
Antalya’nın Kaş ilçesinde kumu ve turkuaz rengiyle dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenlerin akınına uğradı.
İç turizmde ilginin en fazla gösterildiği kentler arasında yer alan Antalya’da, sakinliğiyle bilinen Kaş ilçesinde de yoğunluk 5 katına çıktı.
İlçede otel, pansiyon ve villalarda konaklayacak yer kalmazken, ünlü koy ve plajlarda bu yoğunluktan nasibini aldı.
Kaş ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü Kaputaş Plajı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Kanyon ağzı plajı olması ve yer altı sularının denizle buluşmasıyla turkuaza bürünen Kaputaş Plajı, yeşil ve maviyi ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor.