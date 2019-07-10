Antalya'da görenler hayrete düştü! Bankta güneşlenir gibi uzanıyordu

Alınan bilgiye göre Muratpaşa ilçesi Serden Geçit Parkında meydana gelen olayda sabah saatlerinde parka gelen temizlik işçisi kafasını banka dayamış şekilde yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.