Antalya'da görenler hayrete düştü! Bankta güneşlenir gibi uzanıyordu
ANTALYA 'nın Muratpaşa ilçesinde parkta kafasını banka dayamış şekilde yerde hareketsiz yatan şahısı görenler hayrete düştü. Vatandaşların ihbarı sonrası gelen sağlık ekipleri şahısın öldüğünü belirledi.
Alınan bilgiye göre Muratpaşa ilçesi Serden Geçit Parkında meydana gelen olayda sabah saatlerinde parka gelen temizlik işçisi kafasını banka dayamış şekilde yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Metin Lafçı'nın uzun süredir sokaklarda yattığı ve hasta olduğu öğrenildi.
"Helallik istedi"
Parkın içerisinden geçen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bazı vatandaşlar şahsın öldüğüne inanamazken, bazıları da cesedi cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.
Çevre esnaflardan Sadiye Toprak, sık sık kendisinin iş yeri olan simitçiye geldiğini ve çay içtiğini dile getirdi.