Antalya'da gölün son hali görenleri korkuttu! Tehlike çanları çalıyor: İlk kez...

Gömbe Yaylası'nın da güneybatısında yer alan, etrafı geniş arazilerle kaplı olduğu için geçmişte yağlı güreşlerin yapıldığı, Yörüklerin sürüleriyle çıktığı yaklaşık 6 dekarlık su alanı olan Kartal Gölü, geçmişte buz gibi suyuyla biliniyordu.