Antalya'da gizemli kemikler! Hastane yerleşkesinde kafatasının parçaları bulundu
ANTALYA'da gizemli kemikler ekipleri harekete geçirdi. Hastane yerleşkesinde önce bir kafatası sonra da cesedin geriye kalan parçaları bulundu. Ceset kime ait ve ne zamandır orada?
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alandan geçen bir kadın, ağaçların arasında bulduğu kafatasını güvenlik noktasına götürdü.
İnsana ait olduğu değerlendirilen kafatasını gören güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis, kafatasının insana ait olduğunu belirledikten sonra bölgede cesedin geri kalan kısmının olabileceğini düşünerek arama başlattı.
Kemik parçaları da çıktı
Bir süre ormanlık ve kayalık alanda arama yapan polis, bir bulguya ulaşamayınca kadavra köpekli ekipten destek istedi. Yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından ormanlık alanda kemik parçalarına ulaşıldı.