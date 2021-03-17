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Antalya'da gizemli kemikler! Hastane yerleşkesinde kafatasının parçaları bulundu

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da gizemli kemikler! Hastane yerleşkesinde kafatasının parçaları bulundu

ANTALYA'da gizemli kemikler ekipleri harekete geçirdi. Hastane yerleşkesinde önce bir kafatası sonra da cesedin geriye kalan parçaları bulundu. Ceset kime ait ve ne zamandır orada?

Antalya'da gizemli kemikler! Hastane yerleşkesinde kafatasının parçaları bulundu

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alandan geçen bir kadın, ağaçların arasında bulduğu kafatasını güvenlik noktasına götürdü. 

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Antalya'da gizemli kemikler! Hastane yerleşkesinde kafatasının parçaları bulundu

İnsana ait olduğu değerlendirilen kafatasını gören güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

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Antalya'da gizemli kemikler! Hastane yerleşkesinde kafatasının parçaları bulundu

 Polis, kafatasının insana ait olduğunu belirledikten sonra bölgede cesedin geri kalan kısmının olabileceğini düşünerek arama başlattı.

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Antalya'da gizemli kemikler! Hastane yerleşkesinde kafatasının parçaları bulundu

Kemik parçaları da çıktı

Bir süre ormanlık ve kayalık alanda arama yapan polis, bir bulguya ulaşamayınca kadavra köpekli ekipten destek istedi. Yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından ormanlık alanda kemik parçalarına ulaşıldı.

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