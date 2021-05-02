Antalya'da genç hemşire klasik otomobilden yaptırdı! Gören hayranlıkla izliyor
ATALYA'da görev yapan 23 yaşındaki hemşire Büşra Kaya klasik otomobil ile karavan hayalini birleştirdi, evi karavanı oldu. Satın aldığı 41 yıllık koltukları olmayan minibüsü kendi isteğine göre dizayn ettirdi. Mesaisinden arta kalan zamanında iş stresini deniz kenarında çocukluk hayali olan karavanda geçiriyor.
Antalya’da sağlık görevlisi olarak katıldığı bir fuarda gördüğü klasik minibüslerden esinlenen 23 yaşındaki hemşire Büşra Kaya, çocukluk hayali karavan ve klasik minibüsü birleştirdi. Klasik aracını ev konforunda tasarlayan genç hemşire, mesaisinden kalan zamanını denize karşı karavanında değerlendiriyor.
Konyaaltı ilçesinde yaşayan ve özel bir hastanede görev yapan 23 yaşındaki Büşra Kaya, çocukluğundan beri hayatının büyük bir bölümünü doğada çadır turlarında geçirdi. Genç hemşire diğer taraftan çocukluğundan beri hedefi olan karavan hayalini de gerçekleştirmeye karar verdi. Klasik otomobil tutkusu da olan Kaya, iki yıl önce sağlık görevlisi olarak bir fuara katıldı.
Burada çeşit çeşit klasik otomobil ve minibüs gören Büşra Kaya, karavan ile klasik otomobil hayalini aynı çatı altında birleştirmek için düşünmeye başladı. Arkadaşlarının da tavsiyesi ile Kaya, İstanbul’dan 41 yıllık bir minibüsü satın aldı. Kaya, koltukları olmayan minibüsün kendi isteğine göre içini dizayn ettirdi.
Genç yaşta çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Büşra Kaya, mesaisinden kalan zamanının büyük bölümünü karavanında geçiriyor. Kaya, ‘Hayal’ ismini verdiği karavanıyla özgür şekilde sürekli yollarda olmayı hedefliyor.