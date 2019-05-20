Antalya'da galericiyi plastik kelepçe takıp dövdüler
Demirören Haber Ajansı
ANTALYA’da galericilik yapan kişi, bir yakınının alacağı otomobil pazarlığını bozduğu iddiasıyla satıcının adamları tarafından otomobile alınıp darp edildi. Galericinin ağzını yüzünü kanlar içinde gören yakınları ise karşı tarafa ait otomobile taş ve demir sopalarla zarar verdi.
ANTALYA'da galericilik yapan Mehmet Avcı, bir yakınının alacağı otomobile ilişkin pazarlığı bozduğu iddiasıyla bileğine plastik kelepçe takılıp dövüldü. Avcı'nın yakınları ise saldırganların otomobiline taş ve sopalarla zarar verdi.
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Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda; galericilik yapan ve bir yakınının alacağı otomobile aracılık eden Mehmet Avcı, karşı tarafın tavrından şüphelenince yakınına aracı almamasını söyledi.
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Avcı'nın bu isteğini duyan aracın satıcıları, bir otomobile aldıkları Avcı'nın ellerine plastik kelepçe taktıktan sonra darp etti.
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Saldırganlar, ağzı yüzü kan içinde kalan Avcı'yı iş yerine yakın bir sokakta indirdi.
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