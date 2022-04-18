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Antalya'da freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Anadolu Ajansı
Antalya'da freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde freni boşalan kamyon park halindeki 8 araca zarar verdi.

Antalya'da freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

ANTALYA'nın Alanya ilçesi Küçükhasbahçe Mahallesi Yiğit Sokak'ta park halinde bulunan 07 ACP 529 plakalı hafriyat kamyonunun freni boşaldı.

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Antalya'da freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Kamyon arkasında park halinde bulunan araca çarparak sürüklenmeye başladı.

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Antalya'da freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Kazada sürüklenen park halindeki otomobilin de diğer araçlara çarptı.

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Antalya'da freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada 8 araçta hasar oluştu.

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