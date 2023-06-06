Antalya'da feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı: Akü değiştirirken bir anda yola savruldular!

Ne olduğunu anlamadılar yola savruldular

Kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin kamyonet çarpması ve Şeker ile Kirit’in araçtan fırlayarak yola savrulmaları yer aldı.