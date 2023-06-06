Antalya'da feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı: Akü değiştirirken bir anda yola savruldular!
ANTALYA’da virajı alamayıp kontrolden çıkan otomobil, park halinde aküsü değiştirilen kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette aküleri değiştiren iki personel yola savruldu, otomobil sürücüsü ise araçta sıkıştı. 3 kişinin yaralandığı kazanın gerçekleştiği yerde 2 gün öncesi gerçekleşen bir başka kazada ise motosikletli kurye ölümden kıl payı kurtuldu.
Kaza, 29 Mayıs Pazartesi günü Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havada viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetini yitiren sürücünün kullandığı otomobil, o sırada park halinde aküsü değiştirilen bir kamyonete çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin içerisinde akü değişimi yapan Talha Şeker ve Mehmet Kirit yola savruldu. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise araçta sıkıştı.
İhbarla birlikte olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, akü işletmesinin çalışanlarını hastaneye kaldırırken, otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ne olduğunu anlamadılar yola savruldular
Kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin kamyonet çarpması ve Şeker ile Kirit’in araçtan fırlayarak yola savrulmaları yer aldı.