Antalya'da evinin yandığını gören anne sinir krizi geçirdi

Antalya’da evi yanan 2 çocuk annesi kadın, küle dönen odayı görünce sinir krizi geçirdi. Evinin daha önce 4 kez kundaklandığını ileri süren kadın, “Bile bile yakıyorlar. Bu evde 2 çocuğumla yaşıyorum. Benim kime zararım var?” diyerek gözyaşı döktü.