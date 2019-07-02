Antalya'da evine giren kişiyi hırsız sandı! Tecavüze uğrayacağını anlayınca...

Antalya'da evine giren kişiyi hırsız sandı! Tecavüze uğrayacağını anlayınca...

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde meydana gelen olayda mutfak penceresinden eve giren bir hırsız, karşılaştığı ev sahibine "Parayı değil seni istiyorum" diyerek tecavüz etmeye kalkıştı.

Antalya'da evine giren kişiyi hırsız sandı! Tecavüze uğrayacağını anlayınca... - Sayfa 1

Yaşlı ve yatalak annesiyle yaşadığı öğrenilen Nebahat A. isminde 57 yaşındaki bir kadının evine giren hırsız tarafından hayatı karardı. Mutfak penceresinden içeri giren hırsızla göz göze gelen Nebahat A., cüzdanındaki bin lirayı vermeyi teklif etti ama hırsızın istediği asıl şey bambaşkaydı.

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Antalya'da evine giren kişiyi hırsız sandı! Tecavüze uğrayacağını anlayınca... - Sayfa 2

Amacının hırsızlık olmadığını belirten şahıs, "Parayı değil seni istiyorum" diyerek, kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Nebahat A.'nın çığlık atması üzerine paniğe kapılan kişi, kadını karnından bıçaklayıp kaçtı.

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Antalya'da evine giren kişiyi hırsız sandı! Tecavüze uğrayacağını anlayınca... - Sayfa 3

Nebahat A.', sesini duyup eve gelen komşusu Veli Demir tarafından kanlar içinde yerde yatarken bulundu.

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Antalya'da evine giren kişiyi hırsız sandı! Tecavüze uğrayacağını anlayınca... - Sayfa 4

İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı kadını ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Nebahat A., acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

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